Время узнать правду!Политика"Нас услышали": В борьбе против мигрантов за русских вступились сверху О беспределе, творимом мигрантами в Новой Москве, первый русский телеканал Царьград рассказывал неоднократно.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...пустил зайка лисичку погреться...radiofree RFПусти козла в огород......ИванА кто козлов в огогод запускает?ААлександрТут дело не в нелегальности, а в их национальности и как они относятся к русским. Депортировав нелегалов, будут нападать легальные, это такая порода, южные нации сами по себе все дерзкие. Закон совсем другой нужен.Владимир СиденкоМне вот интересно, а развивается ли экономика в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии... Если да, то почему эта братия рвётся в Россию? Поднимайте свою экономику, платите достойную з/п и создавайте свой рай. Есть же своё правительство со своей экономической программой - так думаю. Ведь так рвались быть суверенными, так будьте ими.Владимир Домнин"В борьбе против мигрантов за русских вступились сверху". А кому нужна борьба, почему не насаждается мирное сосуществование? Вывод напрашивается сам, надо же на кого-то свалить свою преступную политику геноцида русского народа.Надежда ВарламоваОни своей стране не нужны и что они могут сделать для России?Надежда ВарламоваОни своей стране не нужны и что они могут сделать для России?Комментировать
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