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"Нас услышали": В борьбе против мигрантов за русских вступились сверху

"Нас услышали": В борьбе против мигрантов за русских вступились сверху

О беспределе, творимом мигрантами в Новой Москве, первый русский телеканал Царьград рассказывал неоднократно.

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Сергей Федосеев
...пустил зайка лисичку погреться...
radiofree RF
Пусти козла в огород......
Иван
А кто козлов в огогод запускает?
Александр
Тут дело не в нелегальности, а в их национальности и как они относятся к русским. Депортировав нелегалов, будут нападать легальные, это такая порода, южные нации сами по себе все дерзкие. Закон совсем другой нужен.
Владимир Сиденко
Мне вот интересно, а развивается ли экономика в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии... Если да, то почему эта братия рвётся в Россию? Поднимайте свою экономику, платите достойную з/п и создавайте свой рай. Есть же своё правительство со своей экономической программой - так думаю. Ведь так рвались быть суверенными, так будьте ими.
Владимир Домнин
"В борьбе против мигрантов за русских вступились сверху". А кому нужна борьба, почему не насаждается мирное сосуществование? Вывод напрашивается сам, надо же на кого-то свалить свою преступную политику геноцида русского народа.
Надежда Варламова
Они своей стране не нужны и что они могут сделать для России?
Надежда Варламова
Они своей стране не нужны и что они могут сделать для России?

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