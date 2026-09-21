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Бондаренко: заявления украинских политиков показывают страх перед русским языком

Бондаренко: заявления украинских политиков показывают страх перед русским языком

Руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал неадекватным причисление на Украине русскоговорящих граждан к предателям.

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