ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Оно пройдет с 8 до 14 часов В Москве 23 августа пройдет тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

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