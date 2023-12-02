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Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за плохой погоды. В Мюнхене сильный снегопад

Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за плохой погоды. В Мюнхене сильный снегопад

Об этом сообщает Bild. В Мюнхене сильный снегопад. Поле на «Альянц Арене» нагревается, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей.

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