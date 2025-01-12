«Идеальная» русская невеста: как на самом деле она должна была выглядеть

Женщины на Руси всегда были красивы; «Повесть временных лет» упоминает, что хороша была собой княгиня Ольга: «…был тогда царь Kонстантин… и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь…».
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