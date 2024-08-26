Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

В столице наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Заместитель мэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что состязание проводят среди московских предприятий уже во второй раз.
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