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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Уважаемые жители Волгоградской области

Уважаемые жители Волгоградской области!   Поздравляю с замечательными праздниками –  Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога!  Искренне благодарю всех, кто заботится об охране окружающей среды и вносит вклад в экологическое благополучие региона, участвует в экологических акциях, бережно относится к зеленому фонду и на личном примере показывает своим детям, как надо беречь и любить свою малую родину! Приятно видеть, что с каждым годом в это движение включается все больше жителей области, в том числе молодежи, которая чувствует ответственность за судьбу региона! Желаю всем нам гармонии с окружающим миром природы - бережно относится к уникальной природе родного края, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в реализации всех намеченных планов и всего самого доброго.

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