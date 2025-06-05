Уважаемые жители Волгоградской области! Поздравляю с замечательными праздниками – Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога! Искренне благодарю всех, кто заботится об охране окружающей среды и вносит вклад в экологическое благополучие региона, участвует в экологических акциях, бережно относится к зеленому фонду и на личном примере показывает своим детям, как надо беречь и любить свою малую родину! Приятно видеть, что с каждым годом в это движение включается все больше жителей области, в том числе молодежи, которая чувствует ответственность за судьбу региона! Желаю всем нам гармонии с окружающим миром природы - бережно относится к уникальной природе родного края, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в реализации всех намеченных планов и всего самого доброго.