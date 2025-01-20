Пенсии россиян предложили внепланово повысить

Пенсии россиян нужно внепланово повысить на два-три процента. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, его цитирует «Газета.
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