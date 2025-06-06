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Царьград

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Ещё одна жертва: Раненная при обстреле Рыльска бабушка умерла в больнице

Ещё одна жертва: Раненная при обстреле Рыльска бабушка умерла в больнице

Врачи почти сутки бились за жизнь пожилой женщины, попавшей под обстрел в Рыльске накануне, но ранение оказалось фатальным.

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