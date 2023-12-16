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Сергачев о Стэмкосе: «Никто больше не скажет, что он не звезда. Стивен на высоте»

Капитан «Тампы» сделал покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4). «Никто больше не скажет, что он не звезда, он на высоте.

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