Российские ритейлеры хотят снизить порог беспошлинной торговли

Крупные ритейлеры призвали правительство РФ снизить порог беспошлинной торговли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение в правительство РФ Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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