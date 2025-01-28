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Елена Маркосян: «Трамп против всех»: как новый президент обложит иностранные страны налогами и тарифами

Елена Маркосян: «Трамп против всех»: как новый президент обложит иностранные страны налогами и тарифами

Ах, Донни, Донни. Благодарю за откровенность! Новый хозяин Белого дома сказал публично с высокой трибуны своей новой должности: «Перед тем как облагать налогами наших граждан, мы должны безгранично облагать пошлинами и тарифами иностранные государства, учитывая только обогащение наших».

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