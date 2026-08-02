Мендель назвала Зеленского главной проблемой для Украины

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что начала сомневаться в нём ещё в 2021 году, а после начала конфликта увидела механизмы коррупции, манипуляции, рост цензуры и откат демократии.
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