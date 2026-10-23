“Over the past year, President Trump and his allies have offered a series of explanations for why the nation needs a 250-foot-tall triumphal arch: It will mark 250 years of American independence.
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