Вершинин обсудил с Гутерришем нормализацию поставок сельхозпродуктов из РФ

В рамках 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Кашкайше (Португалия) 26 ноября состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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