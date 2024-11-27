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Вершинин обсудил с Гутерришем нормализацию поставок сельхозпродуктов из РФ

В рамках 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Кашкайше (Португалия) 26 ноября состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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