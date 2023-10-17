Как CET-Nord ответила на предупреждение Moldovagaz отключить газ

Предприятие CET-Nord подтвердило, что задолжало Moldovagaz 100 млн леев. В своем заявлении 17 октября предприятие объяснило, что это произошло из-за «трудностей», возникших в 2022 году, в основном из-за «значительного» и «внезапного» повышения цен на природный газ, пишет newsmaker.