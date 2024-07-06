Пьянствующего скутериста из Судогодского района лишили средства передвижения

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.Задержанного за езду в состоянии алкогольного опьянения молодого жителя поселка Головино Судогодского района Владимирской области полицейские лишили скутера, а в отношении самого нарушителя возбудили уголовное дело.
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