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Пьянствующего скутериста из Судогодского района лишили средства передвижения

Пьянствующего скутериста из Судогодского района лишили средства передвижения

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.Задержанного за езду в состоянии алкогольного опьянения молодого жителя поселка Головино Судогодского района Владимирской области полицейские лишили скутера, а в отношении самого нарушителя возбудили уголовное дело.

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