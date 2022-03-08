Аналитик Пикин прокомментировал слова депутата ЕП об отказе от импорта российского газа

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Европарламента Тьерри Мариани о том, что прерывание импорта российского газа и нефти в Евросоюз на фоне санкций будет катастрофой для объединения.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Европарламента Тьерри Мариани о том, что прерывание импорта российского газа и нефти в Евросоюз на фоне санкций будет катастрофой для объединения.
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