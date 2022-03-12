16-летний форвард МХК «Динамо» Чернышов – самый молодой автор покера в МХЛ

16-летний форвард МХК «Динамо» Чернышов – самый молодой автор покера в МХЛ

16-летний форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов – самый молодой автор покера в МХЛ. Нападающий отличился в дебютном матче Кубка Харламова против МХК «Динамо» Санкт-Петербург (6:1).

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