"Нужно забирать всю Украину": Предательство Зеленского, отстранение Сырского и капитуляция. Что это означает для России?

В Верховной раде прозвучали новые обвинения в сторону главкому ВСУ Александра Сырского. Так, нардеп Безуглая публично заявила, что главнокомандующий, предав Зеленского, готовит армию к капитуляции, не веря в то, что уже можно что-либо исправить - по этой причине готовится скрытое отстранение генерала, чтобы не вызывать недовольства на фронте.