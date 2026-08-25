"Going Through Some Pain": Dick's Smashed Most On Record As Foot Locker Bet Goes Limp Dick's Sporting Goods shares crashed by the most on record Tuesday after the sporting goods retailer slashed its annual sales and adjusted operating-income forecasts, as softness at recently acquired Foot Locker deepened concerns about the $2.
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