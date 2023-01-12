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Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать над новыми высылками российских дипломатов

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать над новыми высылками российских дипломатов

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны-члены Евросоюза рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов, заявив, что они в основном занимаются консульскими делами.

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