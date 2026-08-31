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Царьград

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Фоат Нурутдинов скончался на 88-м году жизни в Кургане

Фоат Нурутдинов скончался на 88-м году жизни в Кургане

На 88-м году ушел из жизни Фоат Нурутдинов, заслуженный тренер СССР и РФ, вносивший вклад в развитие легкой атлетики в Кургане.

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