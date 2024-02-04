Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пять "торпед" китайского адмирала: Пекин открыто встал на сторону России в СВО

Царьград Фото: Zha Chunming/Xinhua/Globallookpress Китай послал ясный сигнал всему миру, что в борьбе с гегемонией США будет идти вместе с Россией.

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Комментарии
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И
Ирина
Ничего конкретного и определенного не произошло пока,  одно &quot;бла-бла&quot;. А слова стоят мало. &quot;Торпед&quot; не видно что-то.
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15 час.
Николай Арзамасцев
В заголовке это образное выражение, а публично озвученная поддержка России дороже любых торпед, как бы не пытались многие кукарекать о коварстве китайцев.
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15 час.
Лариса Фомичева
Тот,кто думает что это бла-бла,глубоко ошибается.Не всё можно сказать открыто.Для этого надо быть уж совсем идиотами.
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13 час.

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