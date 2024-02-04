Пять "торпед" китайского адмирала: Пекин открыто встал на сторону России в СВО

И Ирина Ничего конкретного и определенного не произошло пока, одно "бла-бла". А слова стоят мало. "Торпед" не видно что-то.

Николай Арзамасцев В заголовке это образное выражение, а публично озвученная поддержка России дороже любых торпед, как бы не пытались многие кукарекать о коварстве китайцев.