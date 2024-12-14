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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» одна победа в 4 последних матчах против «Райо Вальекано». 2.40 – «сливочные» не выиграют

«Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 17-м туре Ла Лиги. «Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.

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