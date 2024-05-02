Россия резко нарастила поставки удобрений в одну страну

«Ведомости»: Россия в 2024 году заняла 34 % рынка удобрений Индии Российские компании в начале 2024 года заняли более трети рынка удобрений Индии — их доля в общем объеме поставок в страну выросла в январе и феврале по сравнению с аналогичным периодом 2023-го с 23 до 34 процентов.