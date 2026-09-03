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SPORT24.ru

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Защитник «Балтики» Андерсон: «Иностранцы приезжают в РПЛ не только ради денег, но и чтобы сделать шаг вперед»

Защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон ответил на мнение о том, что иностранные игроки подписывают контракты с российскими клубами исключительно ради денег.

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