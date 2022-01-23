155-й дубль Овечкина, серебро в женской эстафете по биатлону, Азмун в «Байере», победа «МЮ» и осечка «Ман Сити» и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Влетаем с двух ног в это воскресенье и не забываем про наш утренний дайджест 1.
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