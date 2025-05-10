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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Портер о травме: «Сказали, что восстановление займет 4-6 недель. Я на такое не согласен»

Баскетболист заработал растяжение левого плеча во 2-й игре серии первого раунда против «Клипперс» и с тех пор играет на обезболивающих.

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