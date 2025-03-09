В Белом доме сообщили о приостановке военной помощи Украине

США приостанавливают поставки военной помощи Украине. В Белом доме сообщили, что это решение будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не продемонстрирует желание содействовать заключению мирного соглашения.
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