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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФНС впервые раскрыла поступления от НДФЛ в 15-22% — 38 млрд рублей в первом квартале

ФНС впервые раскрыла поступления от НДФЛ в 15-22% — 38 млрд рублей в первом квартале

Около 38 млрд рублей НДФЛ выше 13% (15-22%) собрали налоговики в первом квартале 2025 года. ФНС впервые отчиталась о доходах от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ, собранная сумма в полтора раза больше, чем в 2025 году, когда действовала лишь одна градация «налога на богатых».

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