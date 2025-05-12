ФНС впервые раскрыла поступления от НДФЛ в 15-22% — 38 млрд рублей в первом квартале

Около 38 млрд рублей НДФЛ выше 13% (15-22%) собрали налоговики в первом квартале 2025 года. ФНС впервые отчиталась о доходах от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ, собранная сумма в полтора раза больше, чем в 2025 году, когда действовала лишь одна градация «налога на богатых».