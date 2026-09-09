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Царьград

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15-летний мигрант угрожал расправой детям на Кубани. Наказать решили маму, которая рассказала об этом

15-летний мигрант угрожал расправой детям на Кубани. Наказать решили маму, которая рассказала об этом

В одной из школ Краснодара 15-летний мигрант оказался среди шестиклассников. Мать одного из учеников утверждает, что подросток угрожал детям расправой и сексуальным насилием.

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