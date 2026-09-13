Kevin Bacon's First Major TV Acting Job Was On A Show That Ran For Over Half A Century

Before Footloose made him a star, Kevin Bacon was working as a waiter and playing a struggling alcoholic on a soap opera that ran for 72 years.
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