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Татарстан мөфтие көн саен телефонны сүндереп торырга киңәш итте

Татарстан мөфтие көн саен телефонны сүндереп торырга киңәш итте

Мөселманнарга көн саен гаджетлардан файдалануны чикләргә кирәк. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин яшьләр өчен ачык лекциясендә белдерде.

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