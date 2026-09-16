Татарстан мөфтие көн саен телефонны сүндереп торырга киңәш итте

Мөселманнарга көн саен гаджетлардан файдалануны чикләргә кирәк. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин яшьләр өчен ачык лекциясендә белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым