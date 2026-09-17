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Легендарный московский ипподром открылся после реконструкции

Легендарный московский ипподром открылся после реконструкции

РИА Новости/Юрий Кочетков Легендарный московский ипподром 17 сентября вновь распахнул двери. После реконструкции старейшая беговая площадка страны предстала перед гостями в обновленном виде: отреставрированы фасады и конные скульптуры на крыше, приведены в порядок трибуны.

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