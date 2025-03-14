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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Горбачева: «Олимпиада – хоть и мечта, но не смысл жизни. Я люблю кататься, получаю колоссальное удовольствие от соревнований»

– Сейчас все в ожидании объявления составов на олимпийский отбор в Пекине. Как вы с тренерами переживаете этот момент? – Стараемся об этом вообще не думать.

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