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9 мест на Земле, куда почти невозможно добраться

На Земле всё ещё есть места, куда добираются неделями и где почти не бывает туристов. Некоторые из них населены, другие пустуют годами.

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