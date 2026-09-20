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Спорт Уик-Энд

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Лихачи из мира спорта: Тарасов обогнал Загитову с большим запасом, насобирав штрафов почти на полмиллиона рублей

Лихачи из мира спорта: Тарасов обогнал Загитову с большим запасом, насобирав штрафов почти на полмиллиона рублей

Обновился рейтинг лихачей из мира спорта: Алину Загитову на повороте обошёл Дмитрий Тарасов, который за 9 месяцев наполучал 374 штрафа почти на полмиллиона рублей, сообщает «Mash на спорте».

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