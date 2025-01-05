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В Госдуме призвали сделать доступнее туристические поездки из России в КНДР

Депутаты Госдумы призвали коллег сделать доступнее для согражан туристические поездки в КНДР. Чтобы повысить интерес граждан России к путешествиям в КНДР, можно было бы запустить чартерные рейсы до Владивостока.

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