В Госдуме призвали сделать доступнее туристические поездки из России в КНДР

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Депутаты Госдумы призвали коллег сделать доступнее для согражан туристические поездки в КНДР. Чтобы повысить интерес граждан России к путешествиям в КНДР, можно было бы запустить чартерные рейсы до Владивостока.