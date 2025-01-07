Самая популярная в России модель Volkswagen получит новую версию в 2025 году

В 2025 году Volkswagen отметит знаменательную дату – 50-летие своего культового хетчбэка Polo. И в преддверии этого юбилея немецкий автогигант опубликовал первое фото, намекающее на дизайн будущего поколения легендарного автомобиля.
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