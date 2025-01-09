НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

Suzuki представила беспилотную платформу-конструктор: из нее можно делать разные машины

Suzuki представила беспилотную платформу-конструктор: из нее можно делать разные машины

Вместе со своим австралийским партнером Applied EV японская Suzuki представила на выставке потребительской электроники CES-2025 в Лас-Вегасе платформу с батарейным питанием, которая предназначена для решения различных логистических задач в городских районах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх