Suzuki представила беспилотную платформу-конструктор: из нее можно делать разные машины

Вместе со своим австралийским партнером Applied EV японская Suzuki представила на выставке потребительской электроники CES-2025 в Лас-Вегасе платформу с батарейным питанием, которая предназначена для решения различных логистических задач в городских районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)