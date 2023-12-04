Лучшие моменты Медведева на турнирах ATP в сезоне-2023

Tennis TV представил видео с лучшими моментами Даниила Медведева на турнирах ATP в сезоне-2023. В этом году Медведев выиграл пять титулов, включая первый в карьере грунтовый «Мастерс», а зимой и весной у него была серия из 19 побед подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии