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Лучшие моменты Медведева на турнирах ATP в сезоне-2023

Лучшие моменты Медведева на турнирах ATP в сезоне-2023

Tennis TV представил видео с лучшими моментами Даниила Медведева на турнирах ATP в сезоне-2023. В этом году Медведев выиграл пять титулов, включая первый в карьере грунтовый «Мастерс», а зимой и весной у него была серия из 19 побед подряд.

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