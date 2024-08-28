На Витебском вокзале в преддверии школьного сезона прошла акция «Безопасный транспорт»

Она направлена на предотвращение несчастных случаев среди молодежи Сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании и УТ МВД России по СЗФО провели профилактические беседы с подростками о том, как важно соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах.