О том, что у мужа есть другая женщина, Валя узнала случайно – зашла в химчистку, чтобы забрать его костюм, а вместе с костюмом ей выдали огромное цветастое платье.
Никогда не поздно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
В каждой избушке - свои погремушки...Спасибо за рассказ.
Ответить
8 час.
ВИ
Виктория Иванова
Всё-таки хорошо, что люди умеют прощать и близких, и себя самих.
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
Да, семейная драма.И собака подошла именно к Вале. Может, и будет у неё счастье с Яковом.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии