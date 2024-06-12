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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, семейная драма.И собака подошла именно к Вале. Может, и будет у неё счастье с Яковом.Никогда не поздно.
  • Астон Мартин
    "...И нам самим не стоит мучиться, изобретая себе какую-то новую идентичность и новую культуру. Она у нас уже есть. Р...Не надо изобретат...
  • Виктория Иванова
    Всё-таки хорошо, что люди умеют прощать и близких, и себя самих.Никогда не поздно.

Никогда не поздно.

Никогда не поздно.

О том, что у мужа есть другая женщина, Валя узнала случайно – зашла в химчистку, чтобы забрать его костюм, а вместе с костюмом ей выдали огромное цветастое платье.

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Комментарии
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ВераВерная
В каждой избушке - свои погремушки...Спасибо за рассказ.
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8 час.
ВИ
Виктория Иванова
Всё-таки хорошо, что люди умеют прощать и близких, и себя самих.
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
Да, семейная драма.И собака подошла именно к Вале. Может, и будет у неё счастье с Яковом.
Ответить
5 час.

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