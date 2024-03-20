Украина конфисковала у собственника Николаевский глиноземный завод

На Украине завершился процесс национализации Николаевского глиноземного завода (НГЗ) — одного из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии, который власти страны связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
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