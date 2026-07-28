Нижегородские полицейские предотвратили передачу пенсионеркой 1 млн рублей курьеру мошенников

В июне текущего года 72-летней пенсионерке из Краснобаковского района позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который под предлогом отмены сомнительной операции и декларирования денежных средств убедил ее снять 1 000 000 рублей личных сбережений, а затем направиться в г.