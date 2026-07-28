Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Нижегородские полицейские предотвратили передачу пенсионеркой 1 млн рублей курьеру мошенников

В июне текущего года 72-летней пенсионерке из Краснобаковского района позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который под предлогом отмены сомнительной операции и декларирования денежных средств убедил ее снять 1 000 000 рублей личных сбережений, а затем направиться в г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии