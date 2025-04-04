Ученые оценили угрозу PFAS – вещества заразили питьевую воду по всей Земле Евгения КомароваИсследования показали, что на всей Земле питьевая вода заражена веществами PFAS и это грозит серьезными последствиями.
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