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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать»

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути.

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