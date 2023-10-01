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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грег Браун, игравший с Каем Джонсом за университет: «Кай всегда был таким. Вы просто никогда не видели его настоящего»

Тяжелый форвард Грег Браун высказался по поводу действий своего бывшего партнера по команде Кая Джонса, который покинул расположение «Шарлотт» на неопределенный срок.

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