Берлин мешает АдГ получить власть в землях перед выборами в Бундестаг, заявил эксперт

Партнер русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ Андрей Шмидт в программе «Мнение» на News Front , что действующее руководство Германии пытается помешать победе «Альтернативы для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Бундестаг.