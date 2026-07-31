Партнер русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ Андрей Шмидт в программе «Мнение» на News Front , что действующее руководство Германии пытается помешать победе «Альтернативы для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Бундестаг.
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